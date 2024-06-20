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02:14, 20 июня 2024Россия

Раскрыты планы Путина во Вьетнаме

Путин 20 июня в Ханое встретится с выпускниками советских и российских вузов

Президент России Владимир Путин в четверг, 20 июня, в Ханое проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама, а также встретится с выпускниками советских и российских вузов.

Кроме того, российский лидер планирует посетить торжественный прием от имени президента страны. Ожидается, что Вьетнам, куда он прибыл из Северной Кореи, станет финальной точкой трехдневной поездки Путина.

Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын общались чуть более полутора часов и в том числе обсудили вопросы двусторонних отношений. В ходе рабочего визита Путина в Северную Корею Россия и КНДР подписали новый межгосударственный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также Путин и Ким Чен Ын договорились сотрудничать в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки.

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      Марина Совина
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