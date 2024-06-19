Президент России Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства прилетел в Ханой из КНДР, где провел полноформатные переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Ожидается, что Вьетнам станет финальной точкой трехдневной поездки Путина.

Российский лидер проведет переговоры с руководством Вьетнама, встретится с выпускниками советских и российских вузов, а также посетит торжественный прием от имени президента страны.

Переговоры северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным в расширенном формате с участием делегаций прошли в Пхеньяне. Лидеры двух государств общались чуть более полутора часов и в том числе обсудили вопросы двусторонних отношений. В ходе рабочего визита Путина в Северную Корею Россия и КНДР подписали новый межгосударственный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также Путин и Ким Чен Ын договорились сотрудничать в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки.