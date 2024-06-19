Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:59, 19 июня 2024Мир

Путин прокомментировал переговоры с Ким Чен Ыном

Путин: переговоры с Ким Чен Ыном касались всего комплекса вопросов

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном касались всего комплекса вопросов двусторонних отношений, заявил президент Росии Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Сегодня мы провели обстоятельные переговоры по всему комплексу вопросов практического взаимодействия», — сказал российский лидер, добавив, что Россия и КНДР подписали новый межгосударственный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Ранее Путин подарил лидеру Северной Кореи новый автомобиль российской марки Aurus («Аурус»), адмиральский кортик и чайный сервиз. Путин сел за руль подаренного авто и прокатил своего визави. Как указал помощник президента России Юрий Ушаков, Путин тоже получил «хорошие подарки» от северокорейского лидера. По его словам, презенты «связаны с изображением нашего президента».

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Агент СБУ сел пожизненно за подрыв Моторолы. Он также пытался убить первого главу ДНР

      Ставшую причиной отравления более 200 россиян фасоль из салата хранили среди мусора

      Стало известно о вырезанной из «Дома Дракона» секс-сцене

      В МИД указали на травлю говорящих на русском языке детей на Украине

      Суд Евросоюза вынес решение по иску Ротенберга

      Путин анонсировал первые групповые туры в одну из самых закрытых стран мира

      Инфекционист дал россиянам совет по защите от некачественной магазинной еды

      Путин прокомментировал переговоры с Ким Чен Ыном

      Появились новые подробности дела о покушении на бывшего депутата Рады в Подмосковье. Что установило следствие?

      Москву атаковали гигантские слизни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше