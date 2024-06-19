Путин прокомментировал переговоры с Ким Чен Ыном

Путин: переговоры с Ким Чен Ыном касались всего комплекса вопросов

Переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном касались всего комплекса вопросов двусторонних отношений, заявил президент Росии Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Сегодня мы провели обстоятельные переговоры по всему комплексу вопросов практического взаимодействия», — сказал российский лидер, добавив, что Россия и КНДР подписали новый межгосударственный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Ранее Путин подарил лидеру Северной Кореи новый автомобиль российской марки Aurus («Аурус»), адмиральский кортик и чайный сервиз. Путин сел за руль подаренного авто и прокатил своего визави. Как указал помощник президента России Юрий Ушаков, Путин тоже получил «хорошие подарки» от северокорейского лидера. По его словам, презенты «связаны с изображением нашего президента».