Путин покатал Ким Чен Ына на его Aurus

Президент России Владимир Путин сел за руль автомобиля премиальной российской марки Aurus («Аурус»), подаренного лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Соответствующее видео публикует РИА Новости.
На кадрах Путин прокатил северокорейского визави на подаренной машине.
Подаренный «Аурус» стал вторым в коллекции Ким Чен Ына. Первый он получил в подарок от Путина в феврале.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Путин также получил «хорошие подарки». По его словам, презенты «связаны с изображением нашего президента».