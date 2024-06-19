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14:08, 19 июня 2024Мир

Путин покатал Ким Чен Ына на его Aurus

Путин сел за руль подаренного Ким Чен Ыну Aurus

Президент России Владимир Путин сел за руль автомобиля премиальной российской марки Aurus («Аурус»), подаренного лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Соответствующее видео публикует РИА Новости.

На кадрах Путин прокатил северокорейского визави на подаренной машине.

Подаренный «Аурус» стал вторым в коллекции Ким Чен Ына. Первый он получил в подарок от Путина в феврале.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Путин также получил «хорошие подарки». По его словам, презенты «связаны с изображением нашего президента».

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      Глеб Бажуткин
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