Путин преподнес Ким Чен Ыну роскошные подарки. Что получил лидер Северной Кореи и что подарил в ответ?

Президент Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну новый Aurus и чайный сервиз

Президент России Владимир Путин преподнес лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну роскошные подарки. В свою очередь, лидер КНДР также подготовил презенты для Путина.

Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, корейскому лидеру подарили новый автомобиль российской марки Aurus («Аурус»), адмиральский кортик и чайный сервиз. В то же время Путин получил в ответ несколько художественных произведений.

Это не первый дорогой автомобиль, который Путин дарит Ким Чен Ыну

Подаренный «Аурус» станет вторым в коллекции Ким Чен Ына. Первый он получил в подарок от Путина в феврале. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что российский автомобиль понравился северокорейскому лидеру. Сестра Ким Чен Ына заявила, что жест служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран.

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Агентство Bloomberg обратило внимание, что Путин нарушил резолюцию ООН, передав такой подарок Ким Чен Ыну. Поставки дорогих автомобилей в КНДР запрещены международными санкциями ООН, однако северокорейский лидер не раз появлялся на публике в бронированных лимузинах люксовых марок, вроде Mercedes-Maybach S600 Guard. На одном из «Майбахов» Ким приехал и на переговоры с Путиным на космодром Восточный в 2023 году.

Тогда российский президент прибыл на автомобиле «Аурус», который показал северокорейскому лидеру. Ким Чен Ын сначала изучил машину снаружи, а потом сел на пассажирское сиденье. После этого Путин отвел его к автомобилю «Аурус» другой модели, чтобы лидер КНДР смог познакомиться как с седаном, так и с лимузином этой марки.

Что Ким Чен Ын подарил Путину?

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Путин тоже получил «хорошие подарки» от северокорейского лидера. Он не стал раскрывать подробности, однако заметил, что презенты «связаны с изображением нашего президента». «Там несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты», — объяснил Ушаков.

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

В 2019 году Ким Чен Ын сделал Путину необычный подарок — северокорейский лидер преподнес ему меч. «Это подарок, который я подготовил для вас... Меч олицетворяет силу, мою душу и душу нашего народа, который поддерживает вас», — заявил он после переговоров во Владивостоке.

Путин поблагодарил лидера КНДР и в ответ подарил ему монету, так как, согласно русской традиции, дарить ножи — плохая примета.

На прошедшей 19 июня встрече в Пхеньяне Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает оказание помощи в случае нападения на одну из стран-участниц договора.