Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:37, 19 июня 2024Ценности

Путин преподнес Ким Чен Ыну роскошный подарок

Президент РФ Владимир Путин преподнес лидеру КНДР Ким Чен Ыну новый «Аурус»

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин преподнес лидеру КНДР Ким Чен Ыну роскошный подарок. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, корейскому лидеру подарили новый автомобиль «Аурус» и чайный сервиз. В то же время Путин получил в ответ несколько художественных произведений с собственным изображением.

«Там несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты», — подчеркнул Ушаков, отметив, что это хорошие презенты.

Ранее Путин и Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнерстве. Сообщалось, что по итогам российско-корейских переговоров при участии лидеров двух стран под новым документом были поставлены подписи.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин преподнес Ким Чен Ыну роскошный подарок

      МИД Китая прокомментировал визит Путина в КНДР

      Бывший президент Польши заявил о необходимости уговаривать украинцев вступить в ВСУ

      «Газпром» добился запретов для двух партнеров на суды за рубежом

      Россиянам представят новый уникальный контент

      Чулпан Хаматову уволили из латвийского театра

      Раскрыт фактор долголетия человека и животных

      Суд вынес приговор москвичу за совершенную в 2014 году расправу над матерью

      Зеленский рассказал о присоединении к коммюнике саммита по Украине Антигуа и Барбуды

      В Швейцарии захотели непрямые поставки оружия на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше