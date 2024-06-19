Путин преподнес Ким Чен Ыну роскошный подарок

Президент РФ Владимир Путин преподнес лидеру КНДР Ким Чен Ыну новый «Аурус»

Президент РФ Владимир Путин преподнес лидеру КНДР Ким Чен Ыну роскошный подарок. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, корейскому лидеру подарили новый автомобиль «Аурус» и чайный сервиз. В то же время Путин получил в ответ несколько художественных произведений с собственным изображением.

«Там несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты», — подчеркнул Ушаков, отметив, что это хорошие презенты.

Ранее Путин и Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнерстве. Сообщалось, что по итогам российско-корейских переговоров при участии лидеров двух стран под новым документом были поставлены подписи.