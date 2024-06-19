Путин и Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнерстве

Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве во время переговоров в Пхеньяне. Об этом сообщает ТАСС.

«По итогам российско-корейских переговоров при участии лидеров двух стран был заключен Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», — сообщает агентство.

Подписи под новым документом поставили Владимир Путин и Ким Чен Ын.

17 июня помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Россия и КНДР планируют заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предполагает сотрудничество в том числе в вопросах безопасности. Ушаков также подчеркнул, что данное соглашение не будет нацелено против каких-либо стран. По его словам, целью укрепления партнерства станет обеспечение стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.