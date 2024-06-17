В Кремле заявили о планах России заключить стратегическое партнерство с КНДР

Ушаков: Россия и КНДР планируют заключить договор о стратегическом партнерстве

Россия и КНДР планируют заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предполагает сотрудничество в том числе в вопросах безопасности. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Они еще в стадии подготовки, это касается и возможного заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Если он будет подписан, он придет на смену основополагающих документов, которые были подписаны в 1961 году, в 2000 и 2001 годах», — рассказал представитель Кремля.

Ушаков также подчеркнул, что данное соглашение не будет нацелено против каких-либо стран. По его словам, целью укрепления партнерства станет обеспечение стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин посетит КНДР с государственным визитом 18 июня. Также Кремль сообщил, что Путин посетит Вьетнам с государственным визитом по приглашению Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга с 19 по 20 июня.