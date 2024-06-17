В Кремле назвали даты визита Путина в КНДР и Вьетнам

Кремль: Путин посетит КНДР 18 июня и Вьетнам 19 июня

Президент России Владимир Путин посетит КНДР с государственным визитом 18 июня, а Вьетнам 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля на своем официальном сайте.

«По приглашению Председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына Владимир Путин с 18 по 19 июня посетит с дружественным государственным визитом КНДР», — сообщается в заявлении.

Также Кремль сообщил, что Путин посетит Вьетнам с государственным визитом по приглашению Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга с 19 по 20 июня.