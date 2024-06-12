Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Ким Чен Ын отправил Путину телеграмму, в которой поздравил с Днем России

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму, в которой поздравил с Днем России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

В телеграмме Ким Чен Ын написал, что дальнейшее укрепление отношений Пхеньяна и Москвы будет обеспечивать глобальный мир и безопасность, истинную международную справедливость, а также стимулировать процесс построения сильного государства в обеих странах.

24 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин воспользуется приглашением Пхеньяна об официальном визите в КНДР, поездка находится в подготовке у соответствующих ведомств.

10 июня «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Путин может в ближайшие недели последовательно посетить Северную Корею и Вьетнам.