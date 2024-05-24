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15:55, 24 мая 2024Мир

Кремль заявил о подготовке визита Путина в Северную Корею

Песков заявил о подготовке официального визита Путина в КНДР

Фото: Юрий Кочетков / POOL / Reuters

Президент России Владимир Путин воспользуется приглашением Пхеньяна об официальном визите в КНДР, поездка находится в подготовке у соответствующих ведомств. Об этом заявил официальный представитель Кремля и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС

«Как известно, действительно у президента Путина есть действующее приглашение посетить Северную Корею с официальным визитом. Визит готовится. Мы своевременно сообщим даты такой поездки», — пообещал Песков.

В феврале президент России Владимир Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну автомобиль российского производства Aurus. Сестра руководителя КНДР Ким Е Чен заявила, что жест служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран.

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      Виктория Кондратьева
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