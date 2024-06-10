Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:46, 10 июня 2024Мир

Стало известно о запланированном зарубежном турне Путина

«Ведомости»: Путин последовательно посетит Северную Корею и Вьетнам

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ближайшие недели последовательно посетит Северную Корею и Вьетнам. Об этом пишут «Ведомости».

Источник издания в дипломатических кругах уточнил, что поездка российского лидера во Вьетнам может состояться уже в июне «и, скорее всего, сразу после визита в КНДР». Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора подтвердил газете, что визит Путина в Северную Корею активно готовится.

В Кремле информацию о возможном зарубежном турне президента пока не подтвердили.

24 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин воспользуется приглашением Пхеньяна об официальном визите в КНДР, поездка находится в подготовке у соответствующих ведомств.

15 мая президент России прилетел в Китай с первым после переизбрания зарубежным визитом. Визит прошел в два этапа: 16 мая Путин был в Пекине, где встретился с главой КНР Си Цзиньпином, а 17 мая российский лидер посетил Харбин.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия в зоне СВО начала применять новую артустановку

      Три человека получили ранения при атаке ВСУ в Белгородской области

      Россиянам назвали простой способ взбодриться утром

      Джокович утратил звание первой ракетки мира

      Раскрыт размер трат из главной российской «кубышки»

      В ДНР рассказали об интенсивном наступлении ВС России на авдеевском направлении

      Проснувшиеся во время операций пациенты рассказали об увиденном

      Появились кадры попытки атаки дронов ВСУ на буксир и баржу в Таганрогском заливе

      В Белоруссии задержали школьников, которые изготавливали бомбы. Наводку на них дала одна из западных спецслужб

      Аэропорт российского города временно закрыли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше