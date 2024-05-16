Путин впервые прилетел в Китай после переизбрания. Чему посвящен его визит в Пекин?

Кремль опубликовал кадры первого после переизбрания прибытия Путина в Пекин

Президент России Владимир Путин прилетел в КНР с первым после переизбрания зарубежным визитом. Видеокадры прибытия главы государства в Пекин опубликовал Кремль в своем Telegram-канале.

Поездка Путина пройдет в два этапа

Визит российского президента в Китай будет состоять из двух частей. 16 мая Путин проведет в Пекине, а 17 мая он посетит Харбин — административный центр провинции Хэйлунцзян.

14 мая помощник президента Юрий Ушаков заявил, что программа первого дня станет очень насыщенной. В первую очередь она будет посвящена общению Путина с китайским лидером Си Цзиньпином. Предполагается, что политики обсудят сотрудничество двух стран на площадках ООН и БРИКС.

Также стало известно, что министр обороны России Андрей Белоусов и бывший глава ведомства Сергей Шойгу будут присутствовать на неформальной встрече Путина с Си Цзиньпином. Эта часть переговоров между российской и китайской сторонами станет полностью закрытой.

Лидеры России и Китая проведут встречи на разных уровнях

Уточняется, что встреча Путина и Си Цзиньпина пройдет в узком и расширенном составах. После диалога на высшем уровне стороны подпишут ряд соглашений и документов. После этого политики представят совместное заявление, а также выступят перед журналистами.

Вечером 16 мая лидеры двух стран проведут диалог в неформальной обстановке: пообщаются один на один за чаем, а также устроят прогулку по парку рядом с дворцом. После этого встреча продолжится за неформальным ужином в узком составе с участием нескольких членов делегаций.

До этого политики примут участие в государственном приеме от имени председателя КНР и в торжественном концерте, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между странами и старту перекрестных годов культуры. Также намечена встреча Путина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Отношения двух стран достигли рекордного уровня

В интервью китайскому агентству «Синьхуа» Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина достигли наивысшего за всю историю уровня. По его мнению, взаимодействие двух стран укрепляется вопреки сложной обстановке в мире.

Речь идет о совместных усилиях по укреплению суверенитета, защите территориальной целостности и безопасности. А в более широком плане — о содействии развитию и процветанию России и Китая за счет наращивания равноправного, взаимовыгодного сотрудничества в экономике и гуманитарной сфере, об укреплении внешнеполитической координации в интересах построения справедливого многополярного мироустройства Владимир Путин президент России

По словам Путина, Россия и Китай давно выбрали строить равноправные и взаимовыгодные экономических отношения. Страны также развивают сотрудничество в энергетике. Экономические результаты взаимодействия государств свидетельствуют, что выбранный ими суверенный курс и следование национальным интересам является стратегически верным.