Путин дал интервью китайскому агентству. Какие заявления сделал российский лидер в преддверии визита в КНР?

Президент России Путин дал интервью агентству Синьхуа перед визитом в КНР

Президент России Владимир Путин дал интервью китайскому агентству Синьхуа в преддверии своего визита в КНР.

Визит российского лидера в КНР пройдет с 16 по 17 мая. Это будет первая зарубежная поездка Путина после инаугурации.

Отношения с Китаем достигли рекордного уровня

Как отметил глава российского государства, отношения Москвы и Пекина достигли наивысшего за всю историю уровня, и, несмотря на сложную обстановку в мире, продолжают укрепляться.

Речь идет о совместных усилиях по укреплению суверенитета, защите территориальной целостности и безопасности. А в более широком плане — о содействии развитию и процветанию России и Китая за счет наращивания равноправного, взаимовыгодного сотрудничества в экономике и гуманитарной сфере, об укреплении внешнеполитической координации в интересах построения справедливого многополярного мироустройства Владимир Путин президент России

По словам Путина, Россия и Китай давно сделали выбор в пользу равноправных и взаимовыгодных экономических связей, развивают сотрудничество в энергетике. Экономические результаты двух стран свидетельствуют о том, что выбранный ими суверенный курс и следование национальным интересам является стратегически верным, подчеркнул российский президент.

Путин назвал главную проблему переговоров по Украине

Затронул президент России и тему урегулирования украинского конфликта. По его словам, главная проблема переговоров заключается в надежности гарантий, поскольку Запад предпочитает мироустройство не на основе международного права.

Главная проблема — это как раз надежность любых гарантий, так как мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а "порядок, основанный на правилах", о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался и которые, судя по всему, меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает Владимир Путин президент России

Путин подчеркнул, что Россия открыта к диалогу по Украине, и напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.

Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами Владимир Путин президент России

Однако, подчеркнул он, эти переговоры должны включать «серьезный разговор о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности и для противоборствующей стороны, и, конечно, для России». При этом, добавил Путин, эти гарантии должны быть надежными.

