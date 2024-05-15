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03:37, 15 мая 2024Россия

Путин дал интервью китайскому агентству. Какие заявления сделал российский лидер в преддверии визита в КНР?

Президент России Путин дал интервью агентству Синьхуа перед визитом в КНР
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин дал интервью китайскому агентству Синьхуа в преддверии своего визита в КНР.

Визит российского лидера в КНР пройдет с 16 по 17 мая. Это будет первая зарубежная поездка Путина после инаугурации.

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Отношения с Китаем достигли рекордного уровня

Как отметил глава российского государства, отношения Москвы и Пекина достигли наивысшего за всю историю уровня, и, несмотря на сложную обстановку в мире, продолжают укрепляться.

Речь идет о совместных усилиях по укреплению суверенитета, защите территориальной целостности и безопасности. А в более широком плане — о содействии развитию и процветанию России и Китая за счет наращивания равноправного, взаимовыгодного сотрудничества в экономике и гуманитарной сфере, об укреплении внешнеполитической координации в интересах построения справедливого многополярного мироустройства

Владимир Путинпрезидент России

По словам Путина, Россия и Китай давно сделали выбор в пользу равноправных и взаимовыгодных экономических связей, развивают сотрудничество в энергетике. Экономические результаты двух стран свидетельствуют о том, что выбранный ими суверенный курс и следование национальным интересам является стратегически верным, подчеркнул российский президент.

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Путин назвал главную проблему переговоров по Украине

Затронул президент России и тему урегулирования украинского конфликта. По его словам, главная проблема переговоров заключается в надежности гарантий, поскольку Запад предпочитает мироустройство не на основе международного права.

Главная проблема — это как раз надежность любых гарантий, так как мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а "порядок, основанный на правилах", о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался и которые, судя по всему, меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает

Владимир Путинпрезидент России

Путин подчеркнул, что Россия открыта к диалогу по Украине, и напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.

Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами

Владимир Путинпрезидент России

Однако, подчеркнул он, эти переговоры должны включать «серьезный разговор о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности и для противоборствующей стороны, и, конечно, для России». При этом, добавил Путин, эти гарантии должны быть надежными.

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      Марина Совина
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