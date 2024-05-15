Путин объяснил главную проблему переговоров по Украине

Путин: главная проблема переговоров по Украине заключена в надежности гарантий

Главная проблема переговоров по Украине заключается в надежности гарантий, поскольку Запад предпочитает мироустройство не на основе международного права, объяснил президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству Синьхуя. Текст беседы опубликован на официальном сайте Кремля.

По его словам, Россия имеет дело с государствами, «предпочитающими мироустройство не на основе международного права, а "порядок, основанный на правилах", о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался».