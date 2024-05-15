Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:38, 15 мая 2024Россия

Путин заявил об открытости к диалогу по Украине

Путин: Россия открыта к диалогу по Украине с учетом интересов сторон конфликта
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Москва открыта к диалогу по Украине, но переговоры должны учитывать интересы всех вовлеченных в конфликт стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству Синьхуя. Текст беседы опубликован на сайте Кремля.

«Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами», — заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что переговоры должны включать «серьезный разговор о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности и для противоборствующей стороны, и, конечно, для России». При этом, подчеркнул он, эти гарантии должны быть надежными.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Взятка домом площадью свыше тысячи «квадратов». Раскрыты новые подробности дела главного кадровика Минобороны

      За границей выросли продажи российских активов

      Путин рассказал о стиле общения Си Цзиньпина

      Назван самый недооцененный способ усилить страсть в постели

      Бывший шеф-повар перенес 20 операций и занялся проституцией

      Путин заявил о планах России войти в четверку мировых экономик

      Зеленский в последний момент отменил визит в Испанию

      Путин положительно оценил подходы Китая к урегулированию украинского кризиса

      Путин заявил об открытости к диалогу по Украине

      Путин оценил предложения КНР по решению украинского кризиса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше