Путин заявил об открытости к диалогу по Украине

Путин: Россия открыта к диалогу по Украине с учетом интересов сторон конфликта

Москва открыта к диалогу по Украине, но переговоры должны учитывать интересы всех вовлеченных в конфликт стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству Синьхуя. Текст беседы опубликован на сайте Кремля.

«Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами», — заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что переговоры должны включать «серьезный разговор о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности и для противоборствующей стороны, и, конечно, для России». При этом, подчеркнул он, эти гарантии должны быть надежными.