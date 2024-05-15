Путин высказался о переговорах по Украине

Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине

Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству Синьхуа, текст беседы опубликован на сайте Кремля.

«Вместо подписания мирного соглашения украинская сторона неожиданно объявила о прекращении переговоров. Как позднее заявили украинские официальные лица, в том числе и потому, что их западные союзники рекомендовали им продолжать боевые действия и совместно с ними добиваться стратегического поражения России. Мы от переговоров никогда не отказывались», — сказал Путин.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва отметила взвешенную позицию Китая по украинскому кризису. По его словам, представители Китая подчеркивают, что без России вести переговоры по Украине бессмысленно.