Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:37, 15 мая 2024Россия

Путин высказался о переговорах по Украине

Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству Синьхуа, текст беседы опубликован на сайте Кремля.

«Вместо подписания мирного соглашения украинская сторона неожиданно объявила о прекращении переговоров. Как позднее заявили украинские официальные лица, в том числе и потому, что их западные союзники рекомендовали им продолжать боевые действия и совместно с ними добиваться стратегического поражения России. Мы от переговоров никогда не отказывались», — сказал Путин.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва отметила взвешенную позицию Китая по украинскому кризису. По его словам, представители Китая подчеркивают, что без России вести переговоры по Украине бессмысленно.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Взятка домом площадью свыше тысячи «квадратов». Раскрыты новые подробности дела главного кадровика Минобороны

      Развожаев сообщил о сбитых ракетах над Севастополем

      Путин высказался о переговорах по Украине

      Путин объяснил главную проблему переговоров по Украине

      Путин назвал приоритеты России

      Система ПВО сработала в Севастополе

      Путин рассказал о познаниях в китайских боевых искусствах

      За границей выросли продажи российских активов

      Путин рассказал о стиле общения Си Цзиньпина

      Назван самый недооцененный способ усилить страсть в постели

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше