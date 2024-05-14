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21:11, 14 мая 2024Россия

В России оценили позицию Китая по украинскому кризису

Помощник президента Ушаков: Россия отметила взвешенную позицию Китая по Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Москва отметила взвешенную позицию Китая по украинскому кризису. Об оценке заявил помощник президента России Юрий Ушаков, его слова приводит РИА Новости.

«Мы отмечаем взвешенную позицию Пекина по украинскому кризису, в Пекине понимают истинные причины его возникновения», — подчеркнул Ушаков.

По его словам, представители Китая подчеркивают, что без России вести переговоры по Украине бессмысленно. Помощник президента добавил, что тема кризиса будет обсуждаться во время визита Владимира Путина в Поднебесную.

Ранее верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что у Китая отсутствует интерес влияния на Россию в вопросе военного конфликта на Украине. Он добавил, что решения о помощи Киеву в будущем заблокированы из-за позиции одного из 27 государств в составе ЕС.

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      Евгений Силаев
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