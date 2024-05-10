Боррель заявил об отсутствии интереса Китая повлиять на Россию по Украине

Боррель: Китай не заинтересован во влиянии на Россию по ситуации на Украине

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что у Китая отсутствует интерес влияния на Россию в вопросе военного конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью испанской радиостанции RTVE.

«Мы давно говорим Китаю, что он должен использовать свое влияние. Китай не делает этого, потому что у него нет никакой заинтересованности в этом», — подчеркнул политик.

Боррель добавил, что решения о помощи Киеву в будущем заблокированы из-за позиции одного из 27 государств в составе ЕС. По его мнению, достигнуть единогласных решений между странами сейчас сложно. Он отметил, что у России на фронте в десять раз больше огневой мощи. «Это значит, что Украина находится в обороне. Она пыталась [перейти в] наступление, но была вынуждена отступить», — объяснил политик.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что китайское правительство намерено продолжить содействовать скорейшему достижению мира на Украине.