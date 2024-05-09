Китай пообещал содействовать скорейшему достижению мира на Украине

Си Цзиньпин: Китай будет содействовать скорейшему достижению мира на Украине

Китайское правительство намерено продолжить содействовать скорейшему достижению мира на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом пишет ТАСС.

Во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном китайский политик отметил, что Пекин с начала специальной военной операции (СВО) добивается проведения переговоров и будет настаивать на этом.

«Китай намерен приложить позитивные усилия для скорейшего достижения мира», — пообещал он.

Ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй призвал предотвратить разрастание украинского конфликта и его выход из-под контроля. Дипломат напомнил, что с начала эскалации кризиса на Украине прошло уже больше двух лет. По его мнению, военные действия затягиваются, поэтому главной задачей является восстановление мира.