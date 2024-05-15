Президент Путин дал интервью агентству Синьхуа в преддверии визита в Китай

Президент России Владимир Путин дал интервью китайскому агентству Синьхуа в преддверии своего визита в Китай. Текст беседы опубликован на сайте Кремля.

Визит российского лидера в КНР пройдет с 16 по 17 мая. Это будет первая зарубежная поездка Путина после инаугурации.

Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщал, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят сотрудничество двух стран на площадках ООН и БРИКС.