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01:05, 15 мая 2024Россия

Путин дал интервью китайскому агентству

Президент Путин дал интервью агентству Синьхуа в преддверии визита в Китай

Президент России Владимир Путин дал интервью китайскому агентству Синьхуа в преддверии своего визита в Китай. Текст беседы опубликован на сайте Кремля.

Визит российского лидера в КНР пройдет с 16 по 17 мая. Это будет первая зарубежная поездка Путина после инаугурации.

Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщал, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят сотрудничество двух стран на площадках ООН и БРИКС.

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      Марина Совина
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