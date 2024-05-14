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18:36, 14 мая 2024Мир

Помощник Путина заявил о «личной химии» между российским лидером и Си Цзиньпином

Ушаков: визит Путина в Китай отражает «личную химию» между ним и Си Цзиньпином
Владимир Путин и Си Цзиньпин

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Выбор Китая в качестве страны для первого официального визита президента России Владимира Путина после переизбрания отражает «личную химию» между ним и председателем КНР Си Цзиньпином. С таким заявлением выступил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, его цитирует РИА Новости.

«Это, безусловно, отражает также и личную химию, сложившуюся между двумя лидерами наших государств», — сказал он.

Ушаков напомнил, что Си Цзиньпин также посетил Москву через десять дней после своего переизбрания. «И мы также прибываем в Пекин через десять дней после переизбрания и официального вступления в должность», — добавил он.

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предстоящий визит Путина в КНР укрепит важную роль, которую Пекин и Москва играют на международной арене.

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      Виктория Кондратьева
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