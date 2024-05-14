Лавров рассказал об ожиданиях от визита Путина в Китай

Лавров: визит Путина в Китай укрепит роль Москвы и Пекина на мировой арене

Предстоящий визит президента России Владимира Путина в КНР укрепит важную роль, которую Пекин и Москва играют на международной арене. О таких ожиданиях от поездки российского лидера сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Москва и Пекин играют важнейшую, уравновешивающую, балансирующую роль в мировых делах. И я уверен, что предстоящий визит президента России в Китайскую Народную Республику укрепит эту нашу совместную работу», — заявил Лавров.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что визит Путина в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина во многом определит стратегическое развитие непростой геополитической ситуации в мире.