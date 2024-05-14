В России высказались о цели визита Путина в Китай

Сенатор Карасин: визит Путина в КНР предопределит развитие мировой геополитики

Визит президента России Владимира Путина в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина во многом определит стратегическое развитие непростой геополитической ситуации в мире, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. О целях встречи двух лидеров сенатор рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Я убежден, что это чрезвычайно важное политическое мероприятие. Встреча двух лидеров крупнейших государства во многом предопределит дальнейшее стратегическое развитие непростой геополитической ситуации в мире и внесет весомый вклад в развитие односторонних отношений, которые в нынешних условиях являются определяющими для обеих держав. Остальное мы узнаем буквально через день», — заявил Карасин.

Ранее пресс-служба Кремля объявила, что Путин посетит Китай 16-17 мая. Отмечается, что в ходе переговоров главы государств обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам. Кроме того, планируется подписание их совместного заявления и ряда двусторонних документов. Программой визита Путина предусмотрена его встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.