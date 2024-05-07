Запад раскритиковал Китай за тесные связи с Россией. В ответ Пекин призвал не разжигать новую холодную войну

NYT: председателя КНР Си Цзиньпина рассердила западная критика из-за связей с РФ

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время двухдневного визита во Францию возмутился тем, что страны Запада критикуют КНР за тесные связи с Россией во время конфликта на Украине.

На совместной пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном он заявил, что Пекин выступает против того, чтобы «кризис использовался для возложения ответственности на третью страну». Он также увидел в подобной критике попытки запятнать имидж Китая и разжечь новую холодную войну.

Си Цзиньпин подчеркнул, что его страна никогда «не стояла у истоков этого кризиса, не является его стороной или участником».

Замечание Си Цзиньпина было адресовано США

По данным газеты The New York Times (NYT), резкое замечание китайского лидера было адресовано главным образом США, которые полагают, что КНР, помимо закупки огромных объемов российской нефти и газа, оказывает России военную помощь.

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В частности, в Вашингтоне считают, что Пекин передает Москве спутниковые снимки, комплектующие для реактивных истребителей, микрочипы и другие товары двойного назначения. При этом Китай опровергает подобные утверждения. Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил об отсутствии поставок оружия сторонам украинского конфликта.

«Мы играем конструктивную роль в содействии политическому урегулированию. Китай не поставляет оружие ни одной из сторон», — заявил посол.

Китайский дипломат Цинь Ган также отметил, что КНР остается на стороне мира и призывает к прекращению огня. При этом он напомнил, что во второй день российской военной операции Си Цзиньпин просил президента России Владимира Путина «подумать о продолжении мирных переговоров с Украиной».

США угрожают Китаю санкциями из-за Украины

В апреле госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов ввести новые санкции против Китая на фоне обострения ситуации на Украине.

Мы полностью готовы действовать, предпринимать новые меры, я ясно дал это понять на сегодняшних встречах Энтони Блинкен госсекретарь США

По словам дипломата, под американские ограничительные меры уже подпадают более 100 юридических лиц из КНР, но Штаты готовы и дальше расширять санкционный список китайских компаний и предприятий.

Глава американского Минфина Джанет Йеллен также заявила, что США могут наложить санкции на банки Китая за торговлю с Россией.

Политолог, американист Малек Дудаков счел, что таким образом США хотят помешать ходу специальной военной операции на территории Украины.

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«Американцы полагают, что Россия при поддержке Китая занимается перестройкой отечественной промышленности и перевооружением армии. Мы не закупаем никаких вооружений напрямую у Китая, но очевидно, что мы закупаем те или иные технологии двойного назначения, которые в дальнейшем могут в том числе использоваться и в военной промышленности», — сказал он.

По словам Дудакова, США уже давно грозят санкциями в отношении кооперации России и Китая, которая сейчас находится на рекордно высоком уровне за всю историю с товарооборотом примерно 240 миллиардов долларов. Другое дело, что те компании, которые работают именно в рамках российско-китайских отношений, уже имеют определенную защиту от санкций, например, не планируют выходить на западный рынок, поэтому им эти процессы не страшны, заключил он.