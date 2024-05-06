Си Цзиньпин прибыл в Европу. С кем он планирует там встретиться и что уже успел заявить об Украине?

Си Цзиньпин прибыл с визитом в Европу и заявил о работе с Францией по Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Европу. Турне китайского главы продлится с 5 по 10 мая.

Си Цзиньпин посетит Францию, Сербию и Венгрию. Анонсированы двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сербским лидером Александром Вучичем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Кроме того, согласно источникам американского журнала Politico, Эммануэль Макрон намерен во время ужина за закрытыми дверьми с канцлером Германии Олафом Шольцем обсудить визит Си Цзиньпиня. Собеседники издания утверждают, что Макрон попытается убедить Шольца провести трехстороннюю встречу с китайским лидером.

По прибытии во Францию лидер КНР сделал заявление по Украине

Прибыв во Францию, Си Цзиньпин заявил, что Пекин будет работать с Парижем над скорейшим разрешением украинского конфликта.

Мы надеемся, что мир и стабильность скоро вернутся в Европу. Мы намерены работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти правильные пути разрешения кризиса Си Цзиньпин председатель КНР

Отмечается, что президент Франции встретит китайского лидера во вторник, 7 мая, в аэропорту Тарб-Лурд Пиренеи, откуда они отправятся на вершину перевала Турмале, где отужинают в ресторане. Главам двух стран должны подать традиционный местный суп гарбюр, конфи из плеча ягненка, черную свинину с фасолью Тарбе и белыми грибами, а также сырную тарелку. Кроме того, Си Цзиньпину и Макрону также подадут черный свиной окорок и черничный пирог.

Си Цзиньпин затронул тему палестино-израильского конфликта

В своей статье для журнала Le Figaro Си Цзиньпин затронул тему палестино-израильского конфликта. По его словам, его фундаментальное решение заключается в создании независимого арабского палестинского государства.

История неоднократно доказывала, что основная причина того, что палестино-израильская ситуация неоднократно впадала в хаос, заключается в том, что резолюции Организации Объединенных Наций не были эффективно выполнены Си Цзиньпин председатель КНР

Он отметил, что Пекин и Париж имеют в этом вопросе множество консенсусов и должны способствовать восстановлению мира на Ближнем Востоке.