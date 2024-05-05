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22:39, 5 мая 2024Мир

Си Цзиньпин назвал решение палестино-израильского конфликта

Си Цзиньпин: необходимо создание независимого палестинского государства

Решение палестино-израильского конфликта заключается в создании независимого палестинского государства. О такой необходимости заявил председатель КНР Си Цзиньпин в статье для газеты Le Figaro.

Он назвал основной причиной того, что «палестино-израильская ситуация неоднократно впадала в хаос», резолюции Организации Объединенных Наций (ООН) не были эффективно выполнены.

Лидер КНР отметил, что Пекин и Париж имеют в этом вопросе множество консенсусов и должны способствовать восстановлению мира на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин отправился с официальным визитом в европейское турне. Поездка китайского главы продлится с 5 по 10 мая, он посетит Францию, Сербию и Венгрию.

В ходе визита во Францию Си Цзиньпин и президент страны Эммануэль Макрон отужинают в ресторане в Пиренеях, на перевале Турмале, где их примет друг детства французского лидера Эрик Абади.

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      Марина Совина
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