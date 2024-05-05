Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:29, 5 мая 2024Мир

Си Цзиньпин отправился в Европу

Председатель КНР Си Цзиньпин отправился в европейское турне

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин отправился с официальным визитом в Европу. Об этом сообщает РИА Новости.

Европейское турне китайского главы продлится с 5 по 10 мая. Китайский лидер посетит Францию, Сербию и Венгрию. Анонсированы двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сербским лидером Александром Вучичем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее стало известно, что Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время ужина за закрытыми дверьми в Париже планировали обсудить визит Си в Европу.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска взяли под контроль населенный пункт Очеретино

      Названы последствия требования кредиторами выплат по госдолгу Украины

      В США спрогнозировали потерю Украиной Часова Яра

      Российские войска уничтожили склады западных ракет в районе Одессы

      Вторая ракетка мира заявила о нехватке времени на выпивку

      Макрон раскритиковал ограничение в два президентских срока подряд

      Жители Улан-Удэ взбунтовались против строительства колонии на 3000 мест

      Защищавший Ефремова адвокат заявил о желании поскорее вернуться на СВО

      Стало известно о массовом бегстве украинских уклонистов в Молдавию

      Роскомнадзор сообщил об удалении TikTok запрещенных материалов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше