Макрон и Шольц за ужином обсудят визит Си Цзиньпина в Европу

Politico: Макрон и Шольц за ужином в Париже обсудят визит Си Цзиньпина в Европу

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время ужина за закрытыми дверьми в Париже обсудят официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Европу 5 мая. Об этом сообщает американский журнал Politico.

«Ключевой темой обсуждения станет визит Си Цзиньпина, который в воскресенье прибудет во Францию на три дня», — пишет издание.

Как указали собеседники Politico на условиях анонимности, за ужином в одном из парижских ресторанов, где будут присутствовать только супруги политиков, Макрон попытается убедить Шольца провести трехстороннюю встречу с китайским лидером.

Ранее Politico со ссылкой на источник во французском МИД сообщил, что Макрон не смог убедить Си поменять позицию Китая по отношению к конфликту на Украине.