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16:50, 2 мая 2024Мир

Макрон и Шольц за ужином обсудят визит Си Цзиньпина в Европу

Politico: Макрон и Шольц за ужином в Париже обсудят визит Си Цзиньпина в Европу

Фото: Christoph Soeder / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время ужина за закрытыми дверьми в Париже обсудят официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Европу 5 мая. Об этом сообщает американский журнал Politico.

«Ключевой темой обсуждения станет визит Си Цзиньпина, который в воскресенье прибудет во Францию на три дня», — пишет издание.

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Как указали собеседники Politico на условиях анонимности, за ужином в одном из парижских ресторанов, где будут присутствовать только супруги политиков, Макрон попытается убедить Шольца провести трехстороннюю встречу с китайским лидером.

Ранее Politico со ссылкой на источник во французском МИД сообщил, что Макрон не смог убедить Си поменять позицию Китая по отношению к конфликту на Украине.

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      Виктория Кондратьева
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