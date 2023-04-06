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20:12, 6 апреля 2023Мир

Макрон не смог переубедить Си Цзиньпина поменять позицию по Украине

Politico: Макрон не смог заставить лидера Китая Си Цзиньпина изменить позицию по Украине

Фото: Ludovic Marin / AP

Президент Франции Эммануэль Макрон не смог переубедить председателя КНР Си Цзиньпина поменять позицию Китая по отношению к военному конфликту России и Украины. Об этом пишет американский журнал Politico со ссылкой на источник во французском МИД.

«Президент призвал Си не осуществлять поставки в Россию, которые помогли бы ей в войне против Украины. Си сказал, что эта война — не его дело», — сказал французский дипломат.

Кроме того, как отмечает Politico, французский президент говорил в два раза дольше своего китайского визави. «Си временами выглядел нетерпеливым и раздраженным, пока Макрон продолжал говорить», — указывает издание.

Ранее Си Цзиньпин подвел итог встречи с Макроном и заявил, что Пекин и Париж будут взаимно поддерживать друг друга и оптимизировать глобальное управление сообща. Глава китайского государства рассказал, что у них с французским президентом состоялась дружественная и обстоятельная беседа.

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Глеб Бажуткин
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