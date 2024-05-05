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16:35, 5 мая 2024Мир

Стало известно о совместном ужине Макрона и Си Цзиньпина

Макрон и Си Цзиньпин отужинают в ресторане друга президента Франции в Пиренеях

Фото: Jason Lee / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин отужинают в ресторане в Пиренеях, на перевале Турмале, где их примет друг детства французского лидера Эрик Абади. Об этом сообщает La Depeche.

Отмечается, что президент Франции встретит китайского лидера во вторник, 7 мая, в аэропорту Тарб-Лурд Пиренеи, откуда они отправятся на вершину Турмале. В ходе ужина главам двух стран должны подать традиционный местный суп гарбюр, конфи из плеча ягненка, черную свинину с фасолью Тарбе и белыми грибами, а также сырную тарелку.

При этом, по данным издания, любимое пирожное французской президентской четы «Руссе» было заменено на черничный пирог из-за геополитических причин. Кроме того, Си Цзиньпину и Макрону также подадут черный свиной окорок.

Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин отправился с официальным визитом в Европейское турне. Поездка китайского главы продлится с 5 по 10 мая, он посетит Францию, Сербию и Венгрию.

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      Александр Курбатов
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