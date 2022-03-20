В Китае опровергли информацию о предоставлении России военной помощи

Посол КНР в США Цинь Ган заявил, что Китай не оказывает России военную помощь

Китай не оказывает России военную помощь. Об этом посол КНР в США Цинь Ган заявил в интервью телекомпании CBS, передает РИА Новости.

Дипломат опроверг информацию о предоставлении России военной помощи, заявив, что она не соответствует действительности.

Посол отметил, что Китай остается на стороне мира и призывает к прекращению огня. При этом он напомнил, что во второй день российской военной операции председатель КНР Си Цзиньпин просил президента России Владимира Путина «подумать о продолжении мирных переговоров с Украиной».

18 марта Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. Во время двухчасовой беседы главы государств обсудили ряд важных вопросов, в том числе ситуацию на Украине.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что во время телефонного разговора Байден намерен предупредить председателя КНР о последствиях в случае оказания поддержки России.