Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Китае опровергли информацию о предоставлении России военной помощи

Посол КНР в США Цинь Ган заявил, что Китай не оказывает России военную помощь
Цинь Ган

Цинь Ган. Фото: Globallookpress.com

Китай не оказывает России военную помощь. Об этом посол КНР в США Цинь Ган заявил в интервью телекомпании CBS, передает РИА Новости.

Дипломат опроверг информацию о предоставлении России военной помощи, заявив, что она не соответствует действительности.

Посол отметил, что Китай остается на стороне мира и призывает к прекращению огня. При этом он напомнил, что во второй день российской военной операции председатель КНР Си Цзиньпин просил президента России Владимира Путина «подумать о продолжении мирных переговоров с Украиной».

18 марта Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. Во время двухчасовой беседы главы государств обсудили ряд важных вопросов, в том числе ситуацию на Украине.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что во время телефонного разговора Байден намерен предупредить председателя КНР о последствиях в случае оказания поддержки России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Замкомандующего Черноморским флотом погиб в боях за Мариуполь
США предложили Турции отправить Украине C-400 в обмен на отмену санкций
Кинолог рассказал способах снятия стресса у собак
В Китае опровергли информацию о предоставлении России военной помощи
Москвич похитил 22 миллиона рублей и успел потратить часть денег до задержания
В США оценили применение Россией ракет «Кинжал» на Украине
Москвичей восхитило необычное исполнение знаменитой песни в метро
Политолог рассказал о перспективах перемен в Туркменистане после выборов
Глава UFC высказался о хайпе вокруг Второго Макгрегора
Зеленский допустил третью мировую войну в случае провала переговоров с Путиным
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.