Байден и Си Цзиньпин провели двухчасовой разговор

Телефонный разговор Си Цзиньпина и Байдена продлился два часа

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин завершили переговоры по телефону, которые продлились два часа. Об этом сообщает ТАСС.

Разговор двух лидеров начался в 21:00 по пекинскому времени (16:00 по московскому) и завершился в 22:52 (17:52 по московскому). В рамках диалог Байден и его китайский коллега обсудили ряд важных вопросов, в том числе ситуацию на Украине. Си Цзиньпин со своей стороны предложил Байдену приложить усилия для нормализации отношений между США и Китаем.

Ранее стало известно, что в ходе переговоров лидер Китая заявил президенту США, что помимо развития двусторонних отношений Пекин и Вашингтон должны брать на себя международную ответственность и прилагать усилия для поддержания глобального мира и спокойствия.

Председатель КНР также заявил, что противостояние и конфликт на Украине не выгодны ни одному человеку. «Мир и безопасность — самое ценное достояние международного сообщества», — сказал он.