Си Цзиньпин призвал Байдена к ответственности за поддержание мира

Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны брать на себя международную ответственность

Помимо развития двусторонних отношений Китай и США должны брать на себя международную ответственность и прилагать усилия для поддержания глобального мира и спокойствия, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с американским президентом Джо Байденом, сообщает РИА Новости.

«Будучи постоянными членами СБ ООН и двумя крупнейшими экономиками мира, мы должны не только направлять развитие отношений Китая и США по правильному пути, но также брать на себя должную международную ответственность и прилагать усилия для мира и спокойствия во всем мире», — заявил китайский лидер, призвав Вашингтон к совместному сотрудничеству.

Ранее на переговорах в видеоформате председатель КНР заявил, что противостояние и конфликт на Украине не выгодны ни одному человеку. «Столкновения и противостояние не выгодны ни одному человеку. Мир и безопасность — самое ценное достояние международного сообщества», — сказал он.