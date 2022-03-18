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Си Цзиньпин раскрыл позицию Китая по Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что конфликт на Украине не выгоден никому

Фото: Carlos Garcia Rowlins / Reuters

Противостояние и конфликт на Украине не выгодны ни одному человеку. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом, передает ТАСС.

По словам главы Китая, кризис на Украине — это не то, что Пекин хотел бы видеть. «Столкновения и противостояние не выгодны ни одному человеку. Мир и безопасность - самое ценное достояние международного сообщества», — сказал он.

Си Цзиньпин также призвал Байдена прилагать усилия для поддержания глобального мира и спокойствия.

Ранее стало известно, что Байден в ходе разговора с китайским коллегой попросит его повлиять на российского лидера Владимира Путина, чтобы спецоперация на Украине была прекращена. Заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман выразила надежду, что председатель КНР «примет правильную сторону».

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что в ходе переговоров Байден предупредит китайского лидера об ответственности в случае оказания поддержки России в связи с ситуацией на Украине. По его словам, Вашингтон призывает все страны, «особенно те, которые имеют непосредственное влияние на Россию, использовать все имеющиеся у них рычаги».

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Варвара Кошечкина
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