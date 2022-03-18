Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Стала известна цель Байдена в разговоре с Си Цзиньпином

Bloomberg: Байден попросит Си Цзиньпина повлиять на Путина и прервать операцию на Украине

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином намерен попросить его повлиять на российского лидера Владимира Путина, чтобы спецоперация на Украине была прекращена. О такой цели сообщила первый заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман в эфире MSNBC.

«Мы надеемся, что он (Си Цзиньпин — прим. «Ленты.ру») выберет здесь правильную сторону истории», — заметила она.

Ранее стало известно, что разговор глав государств запланирован на 16:00 мск в пятницу, 18 марта.

Материалы по теме:
Подставил плечо. Почему Китай занял сторону России в украинском кризисе и поддержал ее в спорах с НАТО?
Подставил плечо.Почему Китай занял сторону России в украинском кризисе и поддержал ее в спорах с НАТО?
17 февраля
«Санкции бьют по тем, кто их вводит» Как Китай поможет России справиться с беспрецедентным давлением Запада?
«Санкции бьют по тем, кто их вводит»Как Китай поможет России справиться с беспрецедентным давлением Запада?
00:00

Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал, что в ходе переговоров Байден предупредит китайского лидера об ответственности в случае оказания поддержки России в связи с ситуацией на Украине. По его словам, Вашингтон призывает все страны, «особенно те, которые имеют непосредственное влияние на Россию, использовать все имеющиеся у них рычаги».

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предупредил, что попытки США оказать давление на Пекин из-за ситуации на Украине являются безответственными. Он подчеркнул, что Китай выступает против односторонних санкций со стороны Вашингтона и продолжит придерживаться независимой позиции.

О начале спецоперации России на Украине было объявлено 24 февраля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стала известна цель Байдена в разговоре с Си Цзиньпином
Российская авиакомпания пообещала самостоятельно ремонтировать самолеты Boeing
Польша увеличит численность армии почти в два раза
Российский бизнес в США «закошмарили»
Путин подписал указ о дополнительных мерах в валютном регулировании
Прокурор попросила для Эдварда Била год и четыре месяца колонии
Литва объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов
Сотрудники казанской колонии поймали кота-наркокурьера и показали его на видео
В России напомнили о ядерном ударе США по Японии после слов Байдена о Путине
Раскрыто возможное средство против неизлечимой деменции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.