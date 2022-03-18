Стала известна цель Байдена в разговоре с Си Цзиньпином

Bloomberg: Байден попросит Си Цзиньпина повлиять на Путина и прервать операцию на Украине

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином намерен попросить его повлиять на российского лидера Владимира Путина, чтобы спецоперация на Украине была прекращена. О такой цели сообщила первый заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман в эфире MSNBC.

«Мы надеемся, что он (Си Цзиньпин — прим. «Ленты.ру») выберет здесь правильную сторону истории», — заметила она.

Ранее стало известно, что разговор глав государств запланирован на 16:00 мск в пятницу, 18 марта.

Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал, что в ходе переговоров Байден предупредит китайского лидера об ответственности в случае оказания поддержки России в связи с ситуацией на Украине. По его словам, Вашингтон призывает все страны, «особенно те, которые имеют непосредственное влияние на Россию, использовать все имеющиеся у них рычаги».

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предупредил, что попытки США оказать давление на Пекин из-за ситуации на Украине являются безответственными. Он подчеркнул, что Китай выступает против односторонних санкций со стороны Вашингтона и продолжит придерживаться независимой позиции.

О начале спецоперации России на Украине было объявлено 24 февраля.