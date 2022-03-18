В МИД КНР пообещали решительно защищать права в случае санкций США

В МИД КНР заявили, что Китай продолжит придерживаться независимой позиции по Украине

Китай выступает против односторонних санкций со стороны США и продолжит придерживаться независимой позиции по Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, его слова приводит ТАСС.

Дипломат пообещал, что Пекин будет решительно защищать права и интересы частных лиц и китайских компаний. «Мы выступаем против санкций, и наша позиция вполне ясна. По этому поводу в последнее время США выступили с многочисленными провокационными заявлениями, касающимися Китая», — указал он.

Представитель МИД обратил внимание, что Вашингтон использует все доступные рычаги для оказания давления на международное сообщество с целью усиления санкций против России. «Это неприкрытые гегемонистские угрозы, свидетельствующие, что правительство Соединенных Штатов руководствуется мышлением времен холодной войны», — заключил Чжао Лицзянь.

Ранее дипломат назвал бесполезными и безответственными попытки США оказать давление на Китай из-за ситуации на Украине. «Американская сторона пытается клеветать на КНР и оказывать на нас давление — это крайне безответственно и никак не поможет решить проблему», — заявил он.