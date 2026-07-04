Освобожденную Константиновку назвали главным городом-крепостью ВСУ

В Генштабе ВС РФ Константиновку назвали одним из четырех городов-крепостей ВСУ в Донбассе

Взятая российскими вооруженными силами Константиновка была одним из четырех украинских «городов-крепостей». Об этом на брифинге Минобороны заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, сообщает РИА Новости.

По словам Рудского, Константиновка составляла главную линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой.

Вечером 3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска полностью взяли под контроль Константиновку. Президент России Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР. В Минобороны Константиновку назвали крупным индустриальным и логистическим узлом, который является ключом к Краматорско-Славянской агломерации