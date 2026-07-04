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11:30, 4 июля 2026Бывший СССР

Освобожденную Константиновку назвали главным городом-крепостью ВСУ

В Генштабе ВС РФ Константиновку назвали одним из четырех городов-крепостей ВСУ в Донбассе
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетМинобороны

Фото: Laia Ros / Reuters

Взятая российскими вооруженными силами Константиновка была одним из четырех украинских «городов-крепостей». Об этом на брифинге Минобороны заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, сообщает РИА Новости.

По словам Рудского, Константиновка составляла главную линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой.

Вечером 3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска полностью взяли под контроль Константиновку. Президент России Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР. В Минобороны Константиновку назвали крупным индустриальным и логистическим узлом, который является ключом к Краматорско-Славянской агломерации

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