Стоимость билетов на матч 1/8 финала ЧМ-2026 Мексика — Англия взлетела почти в 50 раз

Стоимость билетов на матч 1/8 финала ЧМ-2026 Мексика — Англия составила 30 тысяч долларов

Стоимость билетов на матч 1/8 финала ЧМ-2026 Мексика — Англия взлетела почти в 50 раз. Об этом сообщает ВВС.

На официальном сайте перепродаж Международной федерации футбола (ФИФА) цена самых дорогих билетов составляет 30 тысяч долларов при номинальной стоимости 605 долларов. Кроме того, покупателю необходимо заплатить комиссию в размере 15 процентов, из-за чего стоимость билета повышается до 34,5 тысячи долларов. Самые дешевые можно купить за 3448 долларов при номинальной стоимости 295 долларов.

Матч 1/8 финала ЧМ-2026 Мексика — Англия пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико 6 июля. Игра начнется в 03:00 по московскому времени.

Ранее на чемпионате мира определились все пары второго раунда плей-офф. Канада сыграет с Марокко, Бразилия оспорит выход в следующую стадию с Норвегией, а Франция встретится с Парагваем, выбившим в 1/16 финала сборную Германии. Другие пары: Португалия — Испания; Мексика — Англия; США — Бельгия; Аргентина — Египет; Швейцария — Колумбия.