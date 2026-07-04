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11:42, 4 июля 2026Мир

Варшава намерена пересмотреть объемы помощи Украине

Премьер-министр Польши Туск: Варшава намерена пересмотреть объемы помощи Украине
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Piotr Matusewicz / NurPhoto via Getty Images

Варшава намерена пересмотреть объемы помощи Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По данным канала, Туск призвал всю делегацию проявлять осторожность в любых заявлениях о дальнейшей финансовой поддержке со стороны Польши.

«Дело не в том, что я считаю, что Украине не нужна финансовая поддержка. Я считаю, что Польша несет очень значительную ответственность за всю восточную границу Европейского союза, и все должны это учитывать. Украина воюет, но Польша несет основную нагрузку по защите нашей границы, а вместе с ней и европейской границы от угроз с востока, и поэтому к ней следует относиться с особым вниманием», — сказал он.

Ранее появились подробности отказа от плана передачи Польшей истребителей МиГ-29 для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они противоречат официальной версии Варшавы.

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