Раскрыто количество сбитых на подлете к Москве дронов

Собянин рассказал о 200 сбитых на подлете к Москве БПЛА

За сутки сбито 200 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере МАХ сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 62 БПЛА уничтожены на подлете к Москве.

Об атаке БПЛА сообщил и глава Санкт-Петербурга Алексей Беглов. Он порекомендовал жителям Северной столицы оставаться в своих домах и не выходить на улицу.

Всего, по данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на субботу, 4 июля, сбили 389 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.