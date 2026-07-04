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11:34, 4 июля 2026Россия

Раскрыто количество сбитых на подлете к Москве дронов

Собянин рассказал о 200 сбитых на подлете к Москве БПЛА
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Морозов / РИА Новости

За сутки сбито 200 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере МАХ сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 62 БПЛА уничтожены на подлете к Москве.

Об атаке БПЛА сообщил и глава Санкт-Петербурга Алексей Беглов. Он порекомендовал жителям Северной столицы оставаться в своих домах и не выходить на улицу.

Всего, по данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на субботу, 4 июля, сбили 389 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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