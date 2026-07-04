У 54-летней телеведущей обнаружили рак

Британская телеведущая Лиза Фолкнер заявила, что у нее обнаружили рак груди

54-летняя британская актриса и телеведущая, победительница шоу «МастерШеф со звездами» (Celebrity MasterChef) Лиза Фолкнер заявила, что у нее обнаружили рак. Об этом она сообщила в видео, опубликованном в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фолкнер рассказала, что две недели назад перенесла операцию, потому что у нее нашли рак груди на ранней стадии. По словам ведущей, в ближайшее время она пройдет курс лучевой терапии.

«Мне нужно немного полечиться, но я в порядке. Я чувствую себя хорошо», — заверила Фолкнер. Она добавила, что заболевание выявили во время планового обследования, и призвала подписчиков не откладывать поход к врачу.

Ранее стало известно, что культовый британский телеведущий Джереми Кларксон, вылечившийся от рака предстательной железы, вернется на ТВ. По данным СМИ, он снова будет вести викторину «Кто хочет стать миллионером?» (Who Wants to Be a Millionaire?) и ее спин-офф на канале ITV.