Вылечившийся от рака культовый ведущий Джереми Кларксон вернется на телевидение

Вылечившийся от рака ведущий Кларксон вернется в программу «Кто хочет стать миллионером?»

Культовый британский телеведущий Джереми Кларксон, вылечившийся от рака предстательной железы, вернется на телевидение. Об этом пишет Independent.

Кларксон снова будет вести викторину «Кто хочет стать миллионером?» (Who Wants to Be a Millionaire?), а также ее спин-офф «Миллионер — горячее кресло» (Millionaire Hot Seat) на телеканале ITV. Новые выпуски планируется снять уже в 2026 году.

О том, что у Кларксона наступила ремиссия, стало известно ранее в июне. Ведущий заявил, что ему удалось победить рак, поскольку врачи обнаружили заболевание на ранней стадии.

Онкологическое заболевание у Кларксона выявили в мае. Он заявил, что болен агрессивной формой рака. Ведущий также объявил, что ему сделают операцию, из-за чего он будет вынужден на время отказаться от работы.