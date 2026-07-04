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Силовые структуры
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11:19, 4 июля 2026Силовые структуры

Стало известно о поручении задержанного ФСБ украинского агента в российском регионе

ФСБ: Агент СБУ получил задание узнать график прибытия делегаций на объекты в Сочи
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Задержанный в Краснодарском крае житель Анапы, ставший агентом спецслужб Украины, должен был по их поручению узнать график прибытия представителей органов власти и иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи и собрать данные об их охране и расположении объектов ПВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

По данным правоохранителей, фигурант передавал Киеву данные о расположении сил Вооруженных сил (ВС) России и объектов критической инфраструктуры ТЭК на Кубани и фиксировал уровни радиосигналов для использования их ВСУ при планировании атак.

Ранее сообщалось, что фигуранта задержали в Анапе.

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