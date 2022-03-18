В МИД КНР назвали бесполезными попытки США надавить на Китай из-за Украины

Представитель МИД КНР назвал безответственными попытки США оказать давления на Китай

Попытки США оказать давление на Китай из-за ситуации на Украине являются безответственными. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает ТАСС.

Дипломат также назвал бесполезными попытки Вашингтона изменить позицию китайского руководства. «Американская сторона пытается клеветать на КНР и оказывать на нас давление — это крайне безответственно и никак не поможет решить проблему. Мы против этого и категорически не можем смириться с подобной позицией США», — указал он в ответ на вопрос о взаимодействии с Россией на фоне угрозы попасть под американские санкции.

Ранее глава МИД Китая Ван И призвал страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) к укреплению единства и активному противостоянию угрозам со стороны Запада. Он призвал страны-участницы поддерживать региональную стабильность и безопасность, а также «решительно противостоять возвращению к мышлению времен холодной войны» и предотвращать соперничество между лагерями различных стран.

14 марта официальный представитель Белого дома Джен Псаки пообещала, что США создадут для Китая значительные последствия за нарушение санкций против России из-за ситуации на Украине. Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, в свою очередь, добавил, что последствия коснутся не только отношений с США, но и с другими странами по всему миру.