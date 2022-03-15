Нед Прайс заявил, что США предупредили Китай о последствиях в случае поддержки России

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что делегация США в ходе переговоров в Риме предупредила Китай о последствиях в случае поддержки России. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан «напрямую и недвусмысленно» заявили об озабоченности Вашингтона относительно поддержки России со стороны Китая «перед вторжением».

Прайс добавил, что последствия коснутся не только отношений с США, но и с другими странами по всему миру.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки пообещала, что США создадут для Китая значительные последствия при нарушении санкций против России из-за ситуации на Украине. «Я не собираюсь вдаваться в конкретные подробности этих последствий. (...) если они предоставят [РФ] военную или другую помощь, которая, конечно, нарушает санкции или поддержат [российские] военные усилия, то это повлечет за собой значительные последствия», — сказала она.