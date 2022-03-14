В США пообещали Китаю последствия при нарушении санкций против России

Псаки заявила, что США создадут последствия для Китая при нарушении санкций против России

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки пообещала Китаю последствия при нарушении санкций против России. Ее слова в понедельник, 14 марта, приводит ТАСС.

Она заявила, что США создадут для Китая значительные последствия в случае шагов, направленных на нарушение американских санкций против РФ.

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что США должны полностью прояснить свою военно-биологическую деятельность на Украине. По его словам, действия Вашингтона в этой области вызывают озабоченность у мирового сообщества.

8 марта США пригрозили Китаю ответными мерами за несоблюдение антироссийских санкций. Правительство Китая призывало Запад к равноправному диалогу с Россией ради безопасности в Европе. В начале марта МИД страны также осудил ограничительные меры в отношении Москвы и отказался к ним присоединяться.