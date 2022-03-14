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В США пообещали Китаю последствия при нарушении санкций против России

Псаки заявила, что США создадут последствия для Китая при нарушении санкций против России
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки пообещала Китаю последствия при нарушении санкций против России. Ее слова в понедельник, 14 марта, приводит ТАСС.

Она заявила, что США создадут для Китая значительные последствия в случае шагов, направленных на нарушение американских санкций против РФ.

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что США должны полностью прояснить свою военно-биологическую деятельность на Украине. По его словам, действия Вашингтона в этой области вызывают озабоченность у мирового сообщества.

8 марта США пригрозили Китаю ответными мерами за несоблюдение антироссийских санкций. Правительство Китая призывало Запад к равноправному диалогу с Россией ради безопасности в Европе. В начале марта МИД страны также осудил ограничительные меры в отношении Москвы и отказался к ним присоединяться.

Марина Совина
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