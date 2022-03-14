Китай потребовал от США прояснить военно-биологическую деятельность на Украине

Представитель МИД Китая призвал США объяснить военно-биологическую деятельность на Украине

США должны полностью прояснить свою военно-биологическую деятельность на Украине. Этого от Вашингтона потребовал официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, передает РИА Новости.

«Если США хотят доказать искренность своей деятельности, почему бы им не открыть эти биологические лаборатории для независимого исследования международными экспертами?», — уточнил дипломат. Он заявил, что действия Вашингтона в этой области вызывают озабоченность у мирового сообщества.

Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине имеются биологические исследовательские объекты. Кроме того, она добавила, что США со своей стороны работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль Москвы.