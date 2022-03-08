США пригрозили Китаю ответными мерами за несоблюдение антироссийских санкций

Представитель Белого дома Джен Псаки пригрозила Китаю ответными мерами, пишет РИА Новости.

По словам Псаки, если КНР откажется от санкций против РФ, то США примут меры. «Если они не будут соблюдать санкции, у нас будут, вы знаете, основания, чтобы предпринять определенные шаги», — отметила она. Сейчас Китай не выступает против антироссийских санкций, заявила представитель Белого дома.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.