Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США пригрозили Китаю ответными мерами за несоблюдение антироссийских санкций

Представитель Белого дома Псаки: если КНР откажется от санкций против РФ, США примут меры
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: РИА Новости

Представитель Белого дома Джен Псаки пригрозила Китаю ответными мерами, пишет РИА Новости.

По словам Псаки, если КНР откажется от санкций против РФ, то США примут меры. «Если они не будут соблюдать санкции, у нас будут, вы знаете, основания, чтобы предпринять определенные шаги», — отметила она. Сейчас Китай не выступает против антироссийских санкций, заявила представитель Белого дома.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Новак заявил о праве России зеркально ответить на запрет «Северного потока-2»
Эсминцы ВМС США с управляемыми ракетами зашли в акваторию Балтийского моря
Кадыров сообщил об успехах чеченского спецназа на Украине
Россияне вспомнили доброжелательность советских милиционеров
My Chemical Romance отменили предстоящие выступления в России и на Украине
Украина выразила заинтересованность в работе гуманитарных коридоров
IBM приостановила деятельность в России
США пригрозили Китаю ответными мерами за несоблюдение антироссийских санкций
Рейтинговое агентство Fitch приостановило деятельность в России
Сoinbase заблокировал более 25 тысяч кошельков россиян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.