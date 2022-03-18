Китай призвал ШОС противостоять угрозам Запада

Глава МИД КНР Ван И призвал к укреплению единства ШОС и противостоянию угрозам Запада

Глава МИД Китая Ван И призвал страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) к укреплению единства и активному противостоянию угрозам со стороны Запада. Такое заявление китайский министр сделал на встрече с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МИД КНР.

«Ван И сказал, что в настоящее время мир вступил в период потрясений и перемен, а проблемы безопасности и развития, с которыми сталкивается человеческое общество, сложны и серьезны. В условиях многочисленных последствий украинского кризиса ШОС <...> должна играть более активную роль в поддержании региональной и даже глобальной безопасности и стабильности», — приводит его слова китайский МИД.

Глава ведомства подчеркнул, что важной задачей для организации является «углубление единства и сотрудничества государств-членов и усиление взаимной поддержки». Он призвал страны-участницы поддерживать региональную стабильность и безопасность, а также «решительно противостоять возвращению к мышлению времен холодной войны» и предотвращать соперничество между лагерями различных стран.

Кроме того, Ван И заявил о необходимости противостоять незаконным односторонним санкциям, уважать цели и принципы Устава ООН и защищать международные равенство и справедливость.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки пообещала, что США создадут для Китая значительные последствия за нарушение санкций против России из-за ситуации на Украине. Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, в свою очередь, добавил, что последствия коснутся не только отношений с США, но и с другими странами по всему миру.